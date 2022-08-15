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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью похвалил Дибалу и Дзаньоло после первой победы в сезоне

15 Августа 2022 • 00:46 Комментировать
Салернитана
0:1
Рома
окончен

«Рома» одержала первую победу в сезоне, обыграв в гостевом матче «Салернитану». Римский клуб доминировал в первом тайме, но несколько сбавил обороты после перерыва.

Тем не менее, наставник «Ромы», португальский специалист Жозе Моуринью, очень доволен успехом клуба. Он особо похвалил двух игроков.

- Мне понравилась команда. Конечно, было бы лучше «убить» матч, забив три-четыре гола, но мы не «Манчестер Сити» и не «Ливерпуль». Да и «Салернитана» стала лучше, чем в прошлом году. Дибала и Дзаньоло сегодня были великолепны, оба, - цитирует Моуринью итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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окончен Фиорентина 3:2 Кремонезе 1.38 5.00 8.00
окончен Лацио 2:1 Болонья 1.57 4.20 5.60
окончен Салернитана 0:1 Рома 6.60 4.50 1.47
окончен Специя 1:0 Эмполи 2.50 3.30 2.85
15.08  19:30 Верона ... Наполи 3.30 3.60 2.18
15.08  21:45 Ювентус ... Сассуоло 1.45 4.90 6.80
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