Моуринью похвалил Дибалу и Дзаньоло после первой победы в сезоне

«Рома» одержала первую победу в сезоне, обыграв в гостевом матче «Салернитану». Римский клуб доминировал в первом тайме, но несколько сбавил обороты после перерыва.

Тем не менее, наставник «Ромы», португальский специалист Жозе Моуринью, очень доволен успехом клуба. Он особо похвалил двух игроков.

- Мне понравилась команда. Конечно, было бы лучше «убить» матч, забив три-четыре гола, но мы не «Манчестер Сити» и не «Ливерпуль». Да и «Салернитана» стала лучше, чем в прошлом году. Дибала и Дзаньоло сегодня были великолепны, оба, - цитирует Моуринью итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.