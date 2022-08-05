Вейналдум перейдёт из «ПСЖ» в «Рому» на постоянной основе при определённом условии

В СМИ рассказали об условиях арендного договора между римским и парижским клубами.

Вейналдум присоединился к «Роме» до конца предстоящего сезона. Сделка предусматривает возможность выкупа игрока, которая может стать обязательной при определённых условиях: так, римляне будут обязаны приобрести голландца, если команда Жозе Моуринью займёт место в верхней четвёрке Серии А по итогам сезона либо иным способом завоюет путёвку в Лигу чемпионов. Стоимость сделки – порядка 10 млн евро. «ПСЖ» будет платить хавбеку половину его зарплаты в период аренды.

Вейналдум провёл за «ПСЖ» 38 матчей, в которых трижды отметился голом и трижды ассистировал товарищам по команде.