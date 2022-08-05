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Чемпионат Италии. Серия А

Вейналдум перейдёт из «ПСЖ» в «Рому» на постоянной основе при определённом условии

05 Августа 2022 • 22:49 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
Через 22 ч. 21 мин.

В СМИ рассказали об условиях арендного договора между римским и парижским клубами.

Вейналдум присоединился к «Роме» до конца предстоящего сезона. Сделка предусматривает возможность выкупа игрока, которая может стать обязательной при определённых условиях: так, римляне будут обязаны приобрести голландца, если команда Жозе Моуринью займёт место в верхней четвёрке Серии А по итогам сезона либо иным способом завоюет путёвку в Лигу чемпионов. Стоимость сделки – порядка 10 млн евро. «ПСЖ» будет платить хавбеку половину его зарплаты в период аренды.

Вейналдум провёл за «ПСЖ» 38 матчей, в которых трижды отметился голом и трижды ассистировал товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - лето 2022
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КЛЕРМОН ПСЖ
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