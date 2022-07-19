Капелло: «Приход Дибалы в «Рому» изменит расклад сил в Серии А»

Знаменитый экс-тренер Фабио Капелло прокомментировал подписание «Ромой» Пауло Дибалы.

«Дибала – отличный игрок, способный серьёзно влиять на успехи команды. Он поднимет уровень команды и поменяет расклад сил в Серии А – «Рому» можно отнести к числу топ-команд чемпионата.

Пауло обеспечит «Роме» дополнительные голы и голевые передачи, а его связка с Дзаньоло и Абрахамом выглядит очень грозно, также не стоит забывать и про Пеллегрини», – считает Капелло.

Напомним, что Пауло Дибала согласился перейти в «Рому» после телефонного разговора с Жозе Моуринью. «Трудно сказать «нет», когда тебе лично звонит Моуринью», – отметил Капелло.