Вейналдум прокомментировал переход в «Рому» из «ПСЖ»

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум высказался о переезде в Италию.

Римляне арендовали голландца у «ПСЖ» с возможностью последующего выкупа.

«Очень приятно стать игроком «Ромы». Все, с кем я советовался, положительно отзывались о клубе.

Своими усилиями «Рома» ясно дала понять, как сильно хочет моего прихода – это всегда придаёт уверенности. Болельщики тоже встретили меня фантастически», – поделился 31-летний хавбек в интервью официальному сайту «Ромы».

Аренда Вейналдума рассчитана до конца сезона 2022/23. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до 2024 года.

В минувшем сезоне голландец отметился тремя голами и тремя ассистами в 38 матчах за парижан.