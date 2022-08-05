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Чемпионат Италии. Серия А

Вейналдум прокомментировал переход в «Рому» из «ПСЖ»

05 Августа 2022 • 22:16 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
Через 22 ч. 34 мин.

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум высказался о переезде в Италию.

Римляне арендовали голландца у «ПСЖ» с возможностью последующего выкупа.

«Очень приятно стать игроком «Ромы». Все, с кем я советовался, положительно отзывались о клубе.

Своими усилиями «Рома» ясно дала понять, как сильно хочет моего прихода – это всегда придаёт уверенности. Болельщики тоже встретили меня фантастически», – поделился 31-летний хавбек в интервью официальному сайту «Ромы».

Аренда Вейналдума рассчитана до конца сезона 2022/23. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до 2024 года.

В минувшем сезоне голландец отметился тремя голами и тремя ассистами в 38 матчах за парижан.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - лето 2022
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КЛЕРМОН ПСЖ
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