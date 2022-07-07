Рибери пояснил, почему решил остаться в «Салернитане»

Французский нападающий Франк Рибери озвучил причины, побудившие его остаться в «Салернитане». Рибери уже 39 лет, но, несмотря на возраст, он не хочет вешать бутсы на гвоздь. Рибери выступает в составе «Салернитаны» с 2021 года, в прошлом сезоне он сыграл в 23 матчах, но, к сожалению, забить в чемпионате не сумел.

- Я по-прежнему уверен в себе, эта страсть дает мне силы продолжать. Мне 39, но я еще надеюсь на успехи. Когда я был ребенком, играл в футбол до 2 часов ночи, и сейчас испытываю то же чувство, ту же жажду играть, как и в детстве. А тут, в Салерно, все живут футболом... Тут такие болельщики..., - цитирует Рибери ITASportPress.