«Он может играть лучше Влаховича» – Бонек дал совет Моуринью и Манчини, как нужно использовать Дзаньоло

Бывший футболист «Ромы» и «Ювентуса» Збигнев Бонек заявил, что при правильном использовании Николо Дзаньоло может превзойти форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

«Дзаньоло – игрок с невероятным потенциалом. Если спросить у людей, какова его позиция, все будут отвечать по-разному. Я же считаю Дзаньоло классической «девяткой». Он здорово укрывает мяч, силён физически, умело расправляется с защитниками, хорош в воздухе и обладает ударом.

Видя игру Влаховича, я всегда говорю себе, что Дзаньоло мог бы играть на его уровне или даже лучше, потому что у него схожие данные. Николо действительно очень хорош», – приводят слова Бонека итальянские СМИ.

Отметим, что Николо Дзаньоло чаще всего используется в «Роме» и сборной Италии на фланге либо под нападающим.