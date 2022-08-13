Каннаваро оценил работу Моуринью в «Роме»

Бывший футболист «Ювентуса» Фабио Каннаваро прокомментировал работу главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Каннаваро сказал Corriere dello Sport, что Моуринью является отличным тренером и умным человеком, он смог выиграть с «Ромой» Лигу конференций уже в первом для себя сезоне, это очень хорошее начало. Основной состав «Ромы» схож по уровню с составом «Интера» и «Милана», но команде нужно добавить скамейку, добавил эксперт.

Завтра, 14 августа, «Рома» в матче первого тура нового сезона чемпионата Италии встретится с «Салернитаной», начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.