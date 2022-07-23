Погба: «Просил Дибалу остаться в «Ювентусе», но было слишком поздно»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своих взаимоотношениях с Пауло Дибалой.

Этим летом француз вернулся в Турин спустя шесть лет, но его пути с аргентинский нападающим разошлись, поскольку тот ушёл из «Ювентуса» и позднее подписал контракт с «Ромой».

«Я много общался с Пауло, – рассказывает Погба в интервью DAZN. – Я спрашивал его, почему бы ему не остаться в «Ювентусе», чтобы мы могли ещё немного поиграть за одну команду, но он отвечал, что уже слишком поздно. Он сказал, что я должен был позвонить ему раньше.

Мы отлично ладим. Надеюсь, он будет счастлив в «Роме» и ощутит правильность этого решения», – поделился француз.