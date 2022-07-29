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Чемпионат Италии. Серия А

В «Сассуоло» рассказали об интересе к Шомуродову эксклюзив

29 Июля 2022 • 20:21 Комментировать
Салернитана
...
Рома
5.00 4.15 1.65
14.08 21:45

Официальные лица итальянского «Сассуоло» прокомментировал сведения о заинтересованности в подписании нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова.

«Интересен ли нам Шомуродов? Может быть», – заявил генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали.

Спортивный директор «нероверди» Джованни Росси тоже не стал отрицать информацию об интересе к игроку: «Шомуродов – очень хороший футболист, который зарекомендовал себя в Серии А. Большего я вам сказать не могу».

Элдор Шомуродов провёл 40 матчей за «Рому» отметившись 5 забитыми голами и 6 результативными передачами. Контракт форварда сборной Узбекистана с римлянами рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сассуоло Джованни Карневали Джованни Росси Элдор Шомуродов Трансферы футбола - лето 2022
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САЛЕРНИТАНА РОМА
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