Официальные лица итальянского «Сассуоло» прокомментировал сведения о заинтересованности в подписании нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова.

«Интересен ли нам Шомуродов? Может быть», – заявил генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали.

Спортивный директор «нероверди» Джованни Росси тоже не стал отрицать информацию об интересе к игроку: «Шомуродов – очень хороший футболист, который зарекомендовал себя в Серии А. Большего я вам сказать не могу».

Элдор Шомуродов провёл 40 матчей за «Рому» отметившись 5 забитыми голами и 6 результативными передачами. Контракт форварда сборной Узбекистана с римлянами рассчитан до 2026 года.