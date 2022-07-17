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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Рома» не могут согласовать последнюю деталь трансфера Дзаньоло

17 Июля 2022 • 02:15 Комментировать
Салернитана
...
Рома
5.00 4.05 1.65
14.08 21:45

Переход Николо Дзаньоло из «Ромы» в «Ювентус» затягивается из-за отсутствия договорённости между клубами в одном вопросе.

Трансфер 23-летнего атакующего полузащитника уже несколько недель называется итальянскими СМИ практически решённым вопросом, однако условия сделки ещё не согласованы до конца, несмотря на желание самого футболиста переехать в Турин. По информации журналиста Джованни Альбанезе, «Рома» требует за игрока сборной Италии только деньги, а «Ювентус» хочет снизить сумму компенсации посредством включения в сделку одного из своих футболистов.

Как сообщалось ранее, «старая синьора» может арендовать Дзаньоло с обязательством выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Николо Дзаньоло Трансферы футбола - лето 2022
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