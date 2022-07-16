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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала продолжает выбирать между двумя клубами

16 Июля 2022 • 01:15 Комментировать
Салернитана
...
Рома
4.90 4.10 1.65
14.08 21:45

Пауло Дибала ещё не определился, где продолжит карьеру.

Сегодня в итальянской прессе появилась информация о почти свершившемся переходе аргентинца в «Рому», однако авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио опроверг данные сведения. Согласно его сообщениям, на руках у Дибалы только два серьёзных предложения – от «Ромы» и «Наполи», – но 28-летний футболист пока не принял ни одно из них и продолжает раздумывать над будущим. Оба предложения в настоящий момент не соответствуют финансовым запросам экс-звезды «Ювентуса».

Дибала стал свободным агентом 1 июля текущего года после семи лет выступлений за «старую синьору».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Наполи Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
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САЛЕРНИТАНА РОМА
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