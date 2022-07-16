Дибала продолжает выбирать между двумя клубами

Пауло Дибала ещё не определился, где продолжит карьеру.

Сегодня в итальянской прессе появилась информация о почти свершившемся переходе аргентинца в «Рому», однако авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио опроверг данные сведения. Согласно его сообщениям, на руках у Дибалы только два серьёзных предложения – от «Ромы» и «Наполи», – но 28-летний футболист пока не принял ни одно из них и продолжает раздумывать над будущим. Оба предложения в настоящий момент не соответствуют финансовым запросам экс-звезды «Ювентуса».

Дибала стал свободным агентом 1 июля текущего года после семи лет выступлений за «старую синьору».