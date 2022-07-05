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Чемпионат Италии. Серия А

Матич: «Я тут из-за Моуринью»

05 Июля 2022 • 00:33 Комментировать
Салернитана
...
Рома
4.90 4.00 1.67
14.08 20:30

Итальянская «Рома» подписала Неманью Матича, и сербский футболист не скрывает, что перебирается в чемпионат Италии ради возможности поработать с Жозе Моуринью - португальским наставником римского клуба. Ранее Матия работал с Моуринью в «Челси», а также в «Манчестер Юнайтед».

- Мы хорошо знакомы, и я счастлив снова поработать с ним. Я тут из-за Моуринью. Хотел бы стать игроком, который провел больше всего матчей под началом Моуринью, опередить Лэмпарда. Мне нравятся перспективы «Ромы». Не терпится поскорее приступить к тренировкам. Считаю, что сделал правильный выбор, а Серия А - очень сильный чемпионат, - цитирует Матича ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Неманья Матич
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САЛЕРНИТАНА РОМА
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