Матич: «Я тут из-за Моуринью»

Итальянская «Рома» подписала Неманью Матича, и сербский футболист не скрывает, что перебирается в чемпионат Италии ради возможности поработать с Жозе Моуринью - португальским наставником римского клуба. Ранее Матия работал с Моуринью в «Челси», а также в «Манчестер Юнайтед».

- Мы хорошо знакомы, и я счастлив снова поработать с ним. Я тут из-за Моуринью. Хотел бы стать игроком, который провел больше всего матчей под началом Моуринью, опередить Лэмпарда. Мне нравятся перспективы «Ромы». Не терпится поскорее приступить к тренировкам. Считаю, что сделал правильный выбор, а Серия А - очень сильный чемпионат, - цитирует Матича ITASportPress.