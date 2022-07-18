Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дибала получил первое официальное предложение от «Ромы», известна возможная зарплата

18 Июля 2022 • 01:32 Комментировать
Салернитана
...
Рома
5.00 4.05 1.65
14.08 21:45

Не секрет, что Жозе Моуринью очень хотел бы заполучить аргентинского форварда Пауло Дибалу, который после разрыва с «Ювентусом» остается без клуба. «Рома» активно обхаживает аргентинца, и сегодня стало известно о том, что римляне уже сделали первое конкретное предложение футболисту.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, оно достаточно слабое для игрока уровня Дибалы - четыре миллиона евро за сезон, плюс кое-какие бонусы, которые могут довести гонорар до пяти с половиной миллионов. Впрочем, то, что предлагает «Интер», ненамного выше - 5 миллионов плюс еще один миллион в качестве бонуса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
01:51 · Италия. Серия А
Горе в стане «Фиорентины» - скончался один из героев последней победы клуба в чемпионате Италии
01:32 · Италия. Серия А
Дибала получил первое официальное предложение от «Ромы», известна возможная зарплата
17 Июля
22:45 · Италия. Серия Б
«Палермо» выкупил игрока «Ювентуса»
21:49 · Италия. Серия А
«Специя» арендовала защитника «Милана»
19:09 · Италия. Серия А
​Президент «Лацио» раскритиковал фанатов
17:37 · Италия. Серия А
Моуринью продемонстрировал свою новую татуировку с кубками
17:26 · Италия. Серия А
«Ювентус» бесплатно отпустит Пьяцу
17:22 · Италия. Серия А
Асллани: «Интер» должен выиграть Скудетто»
16:25 · Италия. Серия А
​«Ювентус» работает над новой арендой Мораты слухи
15:56 · Италия. Серия А
«Аталанта» намерена усилить атаку игроком «Ромы»
15:11 · Италия. Серия А
Артур не поедет с «Ювентусом» в США
14:25 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Марселя» Тудор не хочет видеть Бакайоко в команде
14:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на двух дорогостоящих игроков из Серии А
13:34 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл замену де Лихту за 50 миллионов евро
10:55 · Италия. Серия А
Защитник «Фенербахче» Тиссеран может продолжить карьеру в «Удинезе»
Все новости
Рекомендуем