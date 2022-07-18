Дибала получил первое официальное предложение от «Ромы», известна возможная зарплата

Не секрет, что Жозе Моуринью очень хотел бы заполучить аргентинского форварда Пауло Дибалу, который после разрыва с «Ювентусом» остается без клуба. «Рома» активно обхаживает аргентинца, и сегодня стало известно о том, что римляне уже сделали первое конкретное предложение футболисту.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, оно достаточно слабое для игрока уровня Дибалы - четыре миллиона евро за сезон, плюс кое-какие бонусы, которые могут довести гонорар до пяти с половиной миллионов. Впрочем, то, что предлагает «Интер», ненамного выше - 5 миллионов плюс еще один миллион в качестве бонуса.