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Чемпионат Италии. Серия А

В «Монце» подтвердили интерес к Шомуродову

29 Июля 2022 • 13:16 Комментировать
Монца
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Торино
2.85 3.20 2.55
13.08 21:45

Спортивный директор «Монцы» Филиппо Антонелли Агомери высказался о возможном переходе в итальянский клуб нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова.

«Шомуродов — сильный игрок, который нам нравится. Но это всё, что пока можно сказать», — приводит слова Агомери «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему сборной Узбекистана, на которого не рассчитывает главный тренер римлян Жозе Моуринью, также проявляют «Торино», «Сампдория», «Болонья» и «Сассуоло».

В минувшем сезоне экс-футболист «Ростова» провёл в составе «Ромы» 40 матчей, забив пять голов и отдав шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Монца Элдор Шомуродов Трансферы футбола - лето 2022
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МОНЦА ТОРИНО
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