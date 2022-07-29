В «Монце» подтвердили интерес к Шомуродову

Спортивный директор «Монцы» Филиппо Антонелли Агомери высказался о возможном переходе в итальянский клуб нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова.

«Шомуродов — сильный игрок, который нам нравится. Но это всё, что пока можно сказать», — приводит слова Агомери «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему сборной Узбекистана, на которого не рассчитывает главный тренер римлян Жозе Моуринью, также проявляют «Торино», «Сампдория», «Болонья» и «Сассуоло».

В минувшем сезоне экс-футболист «Ростова» провёл в составе «Ромы» 40 матчей, забив пять голов и отдав шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в 8 миллионов евро.