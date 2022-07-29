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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник «Ромы» может заменить Погба в «Ювентусе»

29 Июля 2022 • 23:32 Комментировать
Салернитана
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Рома
5.00 4.15 1.65
14.08 21:45

Хавбек «Ромы» Жордан Верету рассматривается «Ювентусом» в качестве замены травмированному Полю Погба.

В борьбе за подписание 29-летнего футболиста со значительным отрывом лидирует «Марсель», об интересе которого известно уже давно. Несмотря на это, «Ювентус» видит в Верету одного из подходящих кандидатов на замену Полю Погба, который пропустит начало сезона из-за травмы мениска, сообщает Il Messaggero. Стоимость возможного трансфера оценивается в 12 млн евро.

Жордан Верету провёл 50 матчей за «Рому» в минувшей кампании, отметившись четырьмя забитыми мячами и десятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Марсель Поль Погба Жордан Верету Трансферы футбола - лето 2022
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