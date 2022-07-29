Полузащитник «Ромы» может заменить Погба в «Ювентусе»

Хавбек «Ромы» Жордан Верету рассматривается «Ювентусом» в качестве замены травмированному Полю Погба.

В борьбе за подписание 29-летнего футболиста со значительным отрывом лидирует «Марсель», об интересе которого известно уже давно. Несмотря на это, «Ювентус» видит в Верету одного из подходящих кандидатов на замену Полю Погба, который пропустит начало сезона из-за травмы мениска, сообщает Il Messaggero. Стоимость возможного трансфера оценивается в 12 млн евро.

Жордан Верету провёл 50 матчей за «Рому» в минувшей кампании, отметившись четырьмя забитыми мячами и десятью результативными передачами.