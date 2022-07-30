Итальянский клуб согласовал с «Ромой» переход Шомуродова

«Болонья» лидирует в борьбе за подписание нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова.

Римский клуб готов расстаться с форвардом сборной Узбекистана, интерес к которому проявили сразу несколько клубов Серии А. Наибольшего прогресса в переговорах по Шомуродову достигла «Болонья»: по информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, «сине-красные» уже договорились с «Ромой» об условиях аренды, в которую будет включена опция выкупа. Сторонам осталось лишь определить стоимость возможного полноценного трансфера.

Элдор Шомуродов провёл 40 матчей за «Рому» в минувшем сезоне, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами.