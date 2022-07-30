Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский клуб согласовал с «Ромой» переход Шомуродова

30 Июля 2022 • 21:43 Комментировать
Лацио
...
Болонья
1.57 4.20 5.60
14.08 19:30

«Болонья» лидирует в борьбе за подписание нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова.

Римский клуб готов расстаться с форвардом сборной Узбекистана, интерес к которому проявили сразу несколько клубов Серии А. Наибольшего прогресса в переговорах по Шомуродову достигла «Болонья»: по информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, «сине-красные» уже договорились с «Ромой» об условиях аренды, в которую будет включена опция выкупа. Сторонам осталось лишь определить стоимость возможного полноценного трансфера.

Элдор Шомуродов провёл 40 матчей за «Рому» в минувшем сезоне, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Рома Элдор Шомуродов Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО БОЛОНЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
22:32 · Италия. Серия А
В «Болонье» прокомментировали информацию о подписании Шомуродова эксклюзив
21:43 · Италия. Серия А
Итальянский клуб согласовал с «Ромой» переход Шомуродова
21:32 · Италия. Серия А
Альбертини: «Де Кетеларе - потенциальный чемпион»
20:50 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на лучшего бомбардира в истории «Наполи»
20:26 · Италия. Серия А
Дель Пьеро перечислил лучших игроков «Ювентуса»
20:19 · Италия. Серия А
Итальянский инсайдер назвал явного фаворита в споре за Миранчука
18:56 · Италия. Серия А
Дель Пьеро: «Ди Мария - фантастическое приобретение»
17:49 · Италия. Серия А
​Ибрагимович: «Без меня футбол умрёт» 5
17:31 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда ФИФА рассмотрит иск «Локомотива» против «Аталанты»
17:10 · Италия. Серия А
​Анчелотти хочет воссоединиться с Фабианом Руисом в «Реале», но не сейчас слухи
16:52 · Италия. Серия А
Буффон: «Погба - игрок, который решает» 1
16:22 · Италия. Серия А
«Не стал суперзвездой из-за скромности» - Буффон продолжает восхищаться Ди Марией
16:17 · Италия. Серия А
Сакки ждёт дальнейших чудес от Леау
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» в шаге от трансфера голкипера клуба из АПЛ
14:46 · Россия. Премьер-лига
Леонченко: «Аталанта» ищет способы не платить за Миранчука»
Все новости
Рекомендуем