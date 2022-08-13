​Моуринью: «Как о фаворите в битве за чемпионство о «Роме» можно говорить лишь в случае, если разыгрываться будут 18 титулов»

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу высоких ожиданий от его команды в новом сезоне. Португалец постарался снизить давление на своих подопечных.

«Обычно второй сезон в клубе приносит больше осознания. Обычно у тренеров во втором сезоне есть условия для улучшения.

Есть клубы, которые могут позволить себе тратить 100-150 миллионов евро каждый год. Мы улучшили команду, но остальные сделали то же самое.

Меньше нас в Серии А потратили только «Сампдория» и «Лечче». Так что как о фаворите в битве за чемпионство о «Роме» можно говорить лишь в случае, если разыгрываться будут 18 титулов», - сказал Моуринью на пресс-конференции.