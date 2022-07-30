Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори отреагировал на новость об аренде Элдора Шомуродова.

«К сожалению, я не могу это прокомментировать сейчас», – сказал Сартори корреспонденту ЕФ Сергею Румянцеву.

Менеджер «Болоньи» Марко Ди Вайо также не стал комментировать сделку: «Шомуродов – хороший игрок, но я никак не могу прокомментировать то, о чём пишут в прессе», – заявил специалист.

По нашей информации, сделка очень близка к заключению, но детали возможного выкупа не согласованы до конца. «Рома» пытается включить в договор как можно больше бонусов за различные действия (голы, ассисты и место «Болоньи» в таблице), в то же время «Болонья» настаивает на фиксированной сумме выкупа. За ситуацией продолжают следить другие клубы, заинтересованные в Шомуродове.