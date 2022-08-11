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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и «Рома» могут устроить обмен игроками

11 Августа 2022 • 20:47 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
2.25 3.40 3.20
14.08 18:30

«Челси» готов обменять своего полузащитника Кристиана Пулишича на хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло.

По сведениям The Sun, Пулишич заинтересован в таком варианте, ведь он не доволен тем, что получает мало игрового времени, которое может стать еще меньше после прихода в команду нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в текущее трансферное окно.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не дал Дзаньоло уйти в «Тоттенхэм». Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока римлян составляет 38 миллионов евро, а Пулишича портал оценивает в 42 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Кристиан Пулишич Николо Дзаньоло Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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