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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Воспитанник лондонского «Арсенала» подался в «Челси»

17 Июля 2022 • 06:00 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
14.08 18:30

Лондонский «Челси» объявил о подписании контракта с Омари Хатчисоном - 18-летним уроженцем Ямайки, который ранее тренировался и принадлежал академии лондонского «Арсенала». В прошлом сезоне ему удалось вместе со своим клубом занять третье место в АПЛ-2.

В семнадцати проведенных матчах молодой талант забил шесть голов и сделал такое же количество голевых передач. Сообщение о трансфере появилось на официальном сайте «Челси», но его подробности, к сожалению, не сообщаются.

«Челси» начнет очередной сезон английской Премьер-лиги гостевым матчем против «Эвертона» шестого августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Омари Хатчисон
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