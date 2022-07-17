Воспитанник лондонского «Арсенала» подался в «Челси»

Лондонский «Челси» объявил о подписании контракта с Омари Хатчисоном - 18-летним уроженцем Ямайки, который ранее тренировался и принадлежал академии лондонского «Арсенала». В прошлом сезоне ему удалось вместе со своим клубом занять третье место в АПЛ-2.

В семнадцати проведенных матчах молодой талант забил шесть голов и сделал такое же количество голевых передач. Сообщение о трансфере появилось на официальном сайте «Челси», но его подробности, к сожалению, не сообщаются.

«Челси» начнет очередной сезон английской Премьер-лиги гостевым матчем против «Эвертона» шестого августа.