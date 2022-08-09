Тухель хочет избавиться от двух атакующих игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель планирует полностью обновить атаку своей команды.

Состав «синих» уже покинули Ромелу Лукаку и Тимо Вернер, но на этом перестройка в атакующей линии команды, судя по всему, не завершится. Как сообщает журналист Джейкоб Стейнберг, наставник «Челси» Томас Тухель с радостью одобрит продажу Хакима Зиеша, а также не имеет планов на Кристиана Пулишича. Оба футболиста будут отпущены этим летом, если поступят приемлемые предложения.

В подписании Зиеша заинтересован «Милан», однако сделка пока так и не состоялась, несмотря на открытое желание самого игрока. Пулишич, по слухам, входил в сферу интересов «Ювентуса».