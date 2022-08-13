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Ло Чельсо прибыл в Испанию для подписания контракта с «Вильярреалом»

13 Августа 2022 • 12:01 Комментировать
Вальядолид
...
Вильярреал
3.95 3.70 1.90
Через 6 ч. 32 мин.
Полузащитник «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо очень близок к возвращению в «Вильярреал», за который выступал в аренде во второй половине прошлого сезона. Вчера инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что клубы согласовали трансфер аргентинца. Теперь же источник сообщает, что Ло Чельсо прибыл в Испанию для подписания контракта с «жёлтой субмариной».

Сделка вновь состоится на правах аренды с правом выкупа. Тем не менее, зимой у «Тоттенхэма» будет возможность отменить сделку, если «Вильярреал» не сделает предложение по полноценному трансферу.

Напомним, что в прошлой кампании Ло Чельсо помог «Вильярреалу» дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вильярреал Джовани Ло Чельсо Трансферы футбола - лето 2022
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ВАЛЬЯДОЛИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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