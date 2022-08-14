Центральный матч второго тура Премьер-лиги Англии между «Челси» и «Тоттенхэмом» запомнится не только событиями на поле и по паре голов в каждые ворота, но и конфликтами наставников. После гола в ворота «синих» их бывший наставник Антонио Конте бурно отпраздновал успех и спровоцировал коллегу-оппонента Томаса Тухеля. Наставники едва не подрались.

После спасительного гола Гарри Кейна и финального свистка специалисты обменялись рукопожатиями на ходу на встречных курсах, но это мгновенно превратилось в новую потасовку. Правда, тут же Конте и Тухеля разняли, а арбитр показал им по красной карточке.

Видео стычки представлено ниже.