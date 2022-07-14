Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеймс: «Стерлинг принесёт хорошую энергию в «Челси»

14 Июля 2022 • 10:07 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
14.08 18:30

Защитник «Челси» Рис Джеймс высказался о переходе вингера «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлинга в лондонский клуб.

Джеймс отметил не только игровые, но и личностные качества 27-летнего новобранца, назвав Стерлинга тем человеком, с которым приятно находиться рядом.

«Он может быть тихим, а может быть и громким. Стерлинг отличный парень за пределами поля. Он принесёт хорошую энергию», — приводит слова Джеймса пресс-служба «Челси».

Напомним, футболист подписал с «Челси» пятилетнее соглашение. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Стерлинг провёл в составе «Манчестер Сити» 47 матчей, забив 17 голов, а также отдав девять результативных передач.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг Рис Джеймс Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
12:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Лучшая позиция ван де Бека – под нападающими»
11:54 · Англия. Премьер-лига
У «МЮ» есть две альтернативы де Йонгу
11:49 · Англия. Премьер-лига
Конте в восторге от дебюта Ришарлисона
11:48 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «У «Тоттенхэма» сейчас лучший состав в истории, а также один из лучших тренеров мира»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» ведёт переговоры с защитником «Вильярреала»
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» нашёл замену Кулибали
11:17 · Англия. Премьер-лига
Салиба не намерен продлевать контракт с «Арсеналом» 1
11:06 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о Стерлинге: «Он был главной целью»
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сомневается в трансфере Кукурельи
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предлагает «Севилье» четырёх игроков за трансфер Кунде
10:57 · Англия. Премьер-лига
Колвилл уйдёт из «Челси», если в клуб придут три новых защитника
10:21 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «Нам нужно много работать, чтобы стать лучше»
10:10 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» близок к тому, чтобы сегодня совершить свой второй летний трансфер
10:07 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Стерлинг принесёт хорошую энергию в «Челси»
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» включился в борьбу за Исака
Все новости
Рекомендуем