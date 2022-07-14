Джеймс: «Стерлинг принесёт хорошую энергию в «Челси»

Защитник «Челси» Рис Джеймс высказался о переходе вингера «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлинга в лондонский клуб.

Джеймс отметил не только игровые, но и личностные качества 27-летнего новобранца, назвав Стерлинга тем человеком, с которым приятно находиться рядом.

«Он может быть тихим, а может быть и громким. Стерлинг отличный парень за пределами поля. Он принесёт хорошую энергию», — приводит слова Джеймса пресс-служба «Челси».

Напомним, футболист подписал с «Челси» пятилетнее соглашение. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Стерлинг провёл в составе «Манчестер Сити» 47 матчей, забив 17 голов, а также отдав девять результативных передач.