«Вест Хэм» ведёт переговоры о покупке двух игроков более чем за 70 млн евро

«Вест Хэм» запланировал сразу две дорогостоящие сделки на ближайшее время.

«Молотобойцы» продолжают попытки переманить в свои ряды нападающего «Челси» Армандо Брою. Последнее предложение «Вест Хэма» – 35 млн евро – пока не было принято, поскольку в покупке игрока заинтересованы и другие клубы, и «синие» не собираются спешить с продажей 20-летнего форварда сборной Албании.

Другое щедрое предложение «Вест Хэма» отправилось во Францию: Амаду Онана из «Лилля» – главная трансферная цель английского клуба на позицию в середине поля. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за 20-летнего бельгийца было предложено около 38 млн евро.