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«Вест Хэм» ведёт переговоры о покупке двух игроков более чем за 70 млн евро

16 Июля 2022 • 00:37 Комментировать
Лилль
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Осер
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07.08 16:00

«Вест Хэм» запланировал сразу две дорогостоящие сделки на ближайшее время.

«Молотобойцы» продолжают попытки переманить в свои ряды нападающего «Челси» Армандо Брою. Последнее предложение «Вест Хэма» – 35 млн евро – пока не было принято, поскольку в покупке игрока заинтересованы и другие клубы, и «синие» не собираются спешить с продажей 20-летнего форварда сборной Албании.

Другое щедрое предложение «Вест Хэма» отправилось во Францию: Амаду Онана из «Лилля» – главная трансферная цель английского клуба на позицию в середине поля. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за 20-летнего бельгийца было предложено около 38 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лилль Вест Хэм Амаду Онана Трансферы футбола - лето 2022 Армандо Броя
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ЛИЛЛЬ ОСЕР
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