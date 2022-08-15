Тухель прокомментировал потасовку с Конте

Две потасовки с участием тренеров «Тоттенхэма» и «Челси» стали самым зрелищным эпизодом и без того богатого на события лондонского дерби. Наставник «Челси» Томас Тухель, который, как показалось со стороны, первым спровоцировал конфликт, поведал свою точку зрения.

- По-моему, ничего особого не произошло. Это часть футбола и АПЛ. Это как игроки, которые сталкиваются на поле и могут вспыхнуть. Тут, на «Стэмфорд Бридж», тренерские зоны и скамейки так близки друг к другу, что такие ситуации неизбежны. Я не обсуждал еще произошедшее с Антонио, но думаю, что у него нет ничего против меня, как и у меня против него. Наверное, в следующий раз просто не будем жать друг другу руки, будем сидеть на скамейке, - цитирует Тухеля BBC Sport.