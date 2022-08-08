Вернер обойдётся «РБ Лейпцигу» дешевле, чем предполагалось ранее

Нападающий «Челси» Тимо Вернер будет стоить «РБ Лейпцигу» дешевле 30 миллионов евро, о которых шла речь раньше. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, немец обойдётся «быкам» всего в 20 миллионов евро, но при этом в сделку также будут включены бонусы.

Напомним, что уже завтра Вернер пройдёт медосмотр, а затем окончательно оформит своё возвращение в «РБ Лейпциг». Игрок не захотел оставаться в «Челси», так как желал выступать за команду, где ему гарантируют место в основе.

За два года в «Челси» Тимо Вернер выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 89 матчах за команду немец отметился 23 голами и 21 ассистом.