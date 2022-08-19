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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухеля дисквалифицировали на один матч за стычку с Конте

 
19 Августа 2022 • 22:51 Комментировать (2)
Челси
2:2
Тоттенхэм
окончен

Футбольная ассоциация Англии вынесла свой вердикт по поводу стычки наставников «Челси» и «Тоттенхэма» в матче второго тура английской Премьер-лиги. Они дважды сходились в «клинче», и лишь на волосок были от того, чтобы подраться.

Основным задирой представители дисциплинарной комиссии ФА сочли Томаса Тухеля - его наказание куда весомее, он заплатит 35 тысяч евро в качестве штрафа, а также будет вынужден пропустить один матч АПЛ. Конте же ничего не пропустит, только выплатит штраф - 15 тысяч евро.

Обоим оставлено право на обжалование, при этом дисквалификация Тухеля является отложенной - она вступит в силу только после письменного обоснования решения, чего пока что еще не произошло.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Антонио Конте Томас Тухель
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Комментарии (2)
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Соломон
19 Августа 2022 в 23:33
Ясен парик, наказали больше того, кто посмел критиковать БЕЗОБРАЗНОЕ судейство, причем Дин, отвечающий за вар признал свою ошибку, но это не мешало Тейлору вершить свою обычную паскудное судейство.
Alex1972
19 Августа 2022 в 23:03
Конте : Видишь, Томас, хорошо иметь парик... И тебе пора... А-ХА-ХА-ХА...
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20.08  14:30 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.40 4.80 7.90
20.08  17:00 Эвертон ... Ноттингем Форест 1.93 3.50 4.15
20.08  17:00 Лестер ... Саутгемптон 1.83 4.00 4.00
20.08  17:00 Кристал Пэлас ... Астон Вилла 2.50 3.20 3.00
20.08  17:00 Фулхэм ... Брентфорд 2.45 3.45 2.85
20.08  19:30 Борнмут ... Арсенал 7.70 4.70 1.42
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