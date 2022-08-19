Тухеля дисквалифицировали на один матч за стычку с Конте

Футбольная ассоциация Англии вынесла свой вердикт по поводу стычки наставников «Челси» и «Тоттенхэма» в матче второго тура английской Премьер-лиги. Они дважды сходились в «клинче», и лишь на волосок были от того, чтобы подраться.

Основным задирой представители дисциплинарной комиссии ФА сочли Томаса Тухеля - его наказание куда весомее, он заплатит 35 тысяч евро в качестве штрафа, а также будет вынужден пропустить один матч АПЛ. Конте же ничего не пропустит, только выплатит штраф - 15 тысяч евро.

Обоим оставлено право на обжалование, при этом дисквалификация Тухеля является отложенной - она вступит в силу только после письменного обоснования решения, чего пока что еще не произошло.