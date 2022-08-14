Тухель и Конте чуть не подрались в матче «Челси» и «Тоттенхэма»

В матче второго тура английской Премьер-лиги «Челси» встречается с «Тоттенхэмом», и в середине второго тайма Хойбергу из «Тоттенхэма» удалось сравнять счет.

Эпизод, в котором он сделал это, вызвал бурю негодования у наставника «Челси» Томаса Тухеля, который едва не набросился с кулаками на бурно праздновавшего гол Антонио Конте, наставника «Тоттенхэма». Итальянец, правда, сделал все возможное, чтобы спровоцировать немецкого специалиста - празднуя гол, он повернулся к тому и что-то начал кричать в его сторону.

Следить за событиями матча второго тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.