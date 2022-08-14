Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель и Конте чуть не подрались в матче «Челси» и «Тоттенхэма»

14 Августа 2022 • 20:03 Комментировать (5)
Челси
2:2
Тоттенхэм
окончен

В матче второго тура английской Премьер-лиги «Челси» встречается с «Тоттенхэмом», и в середине второго тайма Хойбергу из «Тоттенхэма» удалось сравнять счет.

Эпизод, в котором он сделал это, вызвал бурю негодования у наставника «Челси» Томаса Тухеля, который едва не набросился с кулаками на бурно праздновавшего гол Антонио Конте, наставника «Тоттенхэма». Итальянец, правда, сделал все возможное, чтобы спровоцировать немецкого специалиста - празднуя гол, он повернулся к тому и что-то начал кричать в его сторону.

Следить за событиями матча второго тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Антонио Конте Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ноттингем Форест 1:0 Вест Хэм 4.20 3.65 1.87
окончен Челси 2:2 Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
15.08  22:00 Ливерпуль ... Кристал Пэлас 1.20 6.40 16.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
21:17 · Англия. Премьер-лига
Видео потасовки Конте и Тухеля на «Стэмфорд Бридж» 1 видео
20:41 · Англия. Премьер-лига
Конте и Тухель ещё раз чуть не подрались после окончания матча «Челси» с «Тоттенхэмом»
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Тоттенхэм» поделили очки в дерби Лондона 3
20:03 · Англия. Премьер-лига
Тухель и Конте чуть не подрались в матче «Челси» и «Тоттенхэма» 5
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
17:59 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» добыл первую победу в АПЛ, одолев «Вест Хэм» 2
17:03 · Англия. Премьер-лига
Эрик тен Хаг отменил выходной день игрокам «Манчестер Юнайтед» 3
13:12 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Брентфорда» подтвердил, что команда использовала низкий рост Мартинеса
12:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о поражении 0:4: «Это действительно адская работа» 3
12:41 · Англия. Премьер-лига
Жезус: «Я не был счастлив в «Манчестер Сити»
12:12 · Англия. Премьер-лига
Окружение тен Хага в бешенстве от работы «МЮ» на трансферном рынке 10
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовится к новому раунду переговоров по Рабио 2 слухи
11:44 · Англия. Премьер-лига
​Экс-игрок сборной Англии раскритиковал тен Хага за трансфер Мартинеса в «Манчестер Юнайтед» 2
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил о двух трансферах официально
10:42 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» в матче с «Борнмутом»
Все новости
Рекомендуем