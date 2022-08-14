Конте и Тухель ещё раз чуть не подрались после окончания матча «Челси» с «Тоттенхэмом»

Мы уже сообщали о том, что лондонское дерби прошло в напряженной обстановке, и в середине второго тайма наставники команд Антонио Конте и Томас Тухель чуть было не подрались. После финального свистка страсти не утихли - Конте подошел к Тухелю дабы пожать тому руку, но вместе с рукопожатием прозвучали и какие-то реплики, которые вывели немецкого специалиста из себя.

Возник новый конфликт, в ходе которого стороны были на волоске от того, чтобы отвесить друг другу по паре зуботычин. В результате арбитр принял решение показать красные карточки - обоим. Следующие матчи своих команд они будут лицезреть с трибун.