Вернер покинет «Челси» из-за конфликта с Тухелем

Стала известна причина, по которой нападающий «Челси» Тимо Вернер покинет команду и вернётся в «РБ Лейпциг». Ранее ряд авторитетных источников сообщил, что «быки» согласовали трансфер немца за 30-35 миллионов евро.

По информации от журналиста Низара Кинселлы, у игрока случился конфликт с Томасом Тухелем. Вернер провёл бурную беседу со своим тренером, где так и не смог объяснить ему, почему должен выходить в стартовом составе.

Напомним, что Вернер выступал за «РБ Лейпциг» с 2016 по 2020 год. В стане «быков» нападающий демонстрировал лучшую результативность в карьере.

В составе «Челси» Тимо за два сезона выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.