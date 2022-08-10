Лукаку: «Я думал, что стану для «Челси» героем, но всё сложилось иначе»

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал свой провал в лондонском «Челси». Напомним, что после трансфера на «Стэмфорд Бридж» прошлым летом бельгиец отметился 8 голами в АПЛ, после чего на правах аренды вернулся в «Интер».

«Я думал, что вернусь в «Челси» и стану для клуба героем, но всё сложилось иначе. Прошлый сезон был сложным, но в марте появилась возможность вернуться в «Интер». Тогда у меня не было сомнений относительно своего следующего шага», – цитирует Лукаку DAZN.

Напомним, что за аренду Лукаку «Интер» заплатил 8 миллионов евро. Также клуб в полном объёме будет покрывать зарплату бельгийца в следующем сезоне.