Бакайоко интересен клубу АПЛ

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко может оказаться в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Николо Скиры, француз в данный момент интересен «Ноттингем Форест», который находится в поисках опорного хавбека.

У Бакайоко остаётся всего год по контракту с «Челси», поэтому не исключено, что сделка состоится на полноценной основе, а не на правах аренды. По сведениям источника, игрок также интересен турецкому «Галатасараю».

Напомним, что прошлый сезон Бакайоко провёл в аренде за «Милан», где уже выступал в сезоне-2018/19. Также футболист уходил из «Челси» в «Наполи» и «Монако».