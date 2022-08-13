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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бакайоко интересен клубу АПЛ

13 Августа 2022 • 12:08 Комментировать
Галатасарай
...
Гиресунспор
1.45 4.70 7.30
Через 8 ч. 18 мин.
Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко может оказаться в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Николо Скиры, француз в данный момент интересен «Ноттингем Форест», который находится в поисках опорного хавбека.

У Бакайоко остаётся всего год по контракту с «Челси», поэтому не исключено, что сделка состоится на полноценной основе, а не на правах аренды. По сведениям источника, игрок также интересен турецкому «Галатасараю».

Напомним, что прошлый сезон Бакайоко провёл в аренде за «Милан», где уже выступал в сезоне-2018/19. Также футболист уходил из «Челси» в «Наполи» и «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Челси Ноттингем Форест Трансферы футбола - лето 2022 Тьемуэ Бакайоко
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