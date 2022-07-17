«Челси» не нуждается в Дибале

Аргентинский нападающий Пауло Дибала покинул туринский «Ювентус» после семи лет выступлений в клубе, и сейчас он активно подыскивает себе новый клуб. Скорее всего, он останется в Италии, где его очень ценят, но менеджеры Дибалы пробивают и другие варианты.

В частности, как сообщает английское издание The Guardian, услуги Дибалы были предложены лондонскому «Челси». Но там вежливо отказались, дав понять, что не нуждаются в 28-летнем аргентинце.

Сезон в английской Премьер-лиге начнется пятого августа, «Челси» сыграет свой первый матч шестого числа, это будет встреча с «Эвертоном».