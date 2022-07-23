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Президент «Наполи» – об уходе Кулибали: «От предложение «Челси» было невозможно отказаться»

23 Июля 2022 • 23:27 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
14.08 18:30

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, как решился вопрос продажи Калиду Кулибали.

Трансфер 31-летнего сенегальца обошёлся лондонскому клубу в 38 млн евро. В приобретении Кулибали также были заинтересованы «Барселона» и «Ювентус».

«Кулибали хотел уйти из «Наполи», но я сказал ему, что не могу устроить его продажу в «Барселону», потому что у них нет денег. Позже мы получили предложение «Челси», от которого было невозможно отказаться», – рассказал Аурелио де Лаурентис.

Контракт Кулибали с «Наполи» истекал через год. Перед уходом защитник отказался от предложения продлить соглашение с неаполитанцами.

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Евро-Футбол.Ру,
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