Президент «Наполи» – об уходе Кулибали: «От предложение «Челси» было невозможно отказаться»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, как решился вопрос продажи Калиду Кулибали.

Трансфер 31-летнего сенегальца обошёлся лондонскому клубу в 38 млн евро. В приобретении Кулибали также были заинтересованы «Барселона» и «Ювентус».

«Кулибали хотел уйти из «Наполи», но я сказал ему, что не могу устроить его продажу в «Барселону», потому что у них нет денег. Позже мы получили предложение «Челси», от которого было невозможно отказаться», – рассказал Аурелио де Лаурентис.

Контракт Кулибали с «Наполи» истекал через год. Перед уходом защитник отказался от предложения продлить соглашение с неаполитанцами.