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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ромеро не будет наказан за инцидент в матче с «Челси»

 
15 Августа 2022 • 21:44 Комментировать (2)
Челси
2:2
Тоттенхэм
окончен

Защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро удалось избежать наказания за то, что он ухватил за волосы Марка Кукурелью, который выступает за «Челси». Эта ситуация произошла в конце встречи второго тура Английской премьер-лиги между лондонскими клубами.

По информации Sky Sports, Ромеро не может быть наказан из-за того, что арбитр ВАР рассмотрел данный эпизод во время игры и посчитал, что в данном моменте не были нарушены правила. Если бы главный арбитр матча и помощники ВАР пропустили бы этот эпизод, тогда английская федерация футбола могла бы применить санкции к 24-летнему защитнику.

Игра второго тура АПД между «Тоттенхэмом» и «Челси» завершилась со счетом 2:2.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Кристиан Ромеро
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Комментарии (2)
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Соломон
15 Августа 2022 в 23:08
Ключевые слова: "ВАР рассмотрел данный эпизод во время игры и посчитал, что в данном моменте не были нарушены правила" как и в эпизоде с первым голом при участии Ришарлисона, находящегося в положении вне игры, как и в случае железобетонного "сруба" Кая Хаверца сзади по ногам также прямо перед первым голом. И конечно по старой доброй традиции и Тейлор "не увидел" двух этих вопиющих нарушений правил, приведших к голам в ворота Челси.
Alex1972
15 Августа 2022 в 21:47
У Тейлора нет яиц... Кукурельи надо подать протест по этому поводу... А-ха-ха-ха...
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