Ромеро не будет наказан за инцидент в матче с «Челси»

Защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро удалось избежать наказания за то, что он ухватил за волосы Марка Кукурелью, который выступает за «Челси». Эта ситуация произошла в конце встречи второго тура Английской премьер-лиги между лондонскими клубами.

По информации Sky Sports, Ромеро не может быть наказан из-за того, что арбитр ВАР рассмотрел данный эпизод во время игры и посчитал, что в данном моменте не были нарушены правила. Если бы главный арбитр матча и помощники ВАР пропустили бы этот эпизод, тогда английская федерация футбола могла бы применить санкции к 24-летнему защитнику.

Игра второго тура АПД между «Тоттенхэмом» и «Челси» завершилась со счетом 2:2.