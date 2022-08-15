«Будет нокаут»: известный блогер готов организовать бой Конте - Тухель

Известный американский блогер Джейк Пол отреагировал на стычку главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте и наставника «Челси» Томаса Тухеля после окончания вчерашнего матча второго тура Премьер-лиги.

Во время послематчевого рукопожатия специалисты едва не подрались. По итогу Конте и Тухель были наказаны красными карточками.

«Страх реально виден, когда ты не смотришь в глаза оппоненту. Думаю, Тухель отправил бы Конте в нокаут. Я готов заплатить деньги, чтобы это увидеть», - написал блогер в социальных сетях.

Лондонское дерби прошло на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилось вничью со счетом 2:2.