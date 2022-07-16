Галтье — о Кимпембе в «Челси»: «Мы вместе посмеялись над этим»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о возможном переходе защитника парижан Преснела Кимпембе в «Челси».

«Я читал всё, что говорили про Кимпембе. Мы даже вместе посмеялись над этим. Мне он нравится. Он отличный центральный защитник, но что случится дальше — я не знаю», — приводит слова Галтье L'Equipe.

Ранее сообщалось, что 26-летний француз не прочь продолжить карьеру в лондонском клубе. Портал Transfermarkt оценивает Кимпембе в 40 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне защитник провёл за «ПСЖ» 41 матч, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.