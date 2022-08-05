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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе не примет участие в первом туре Лиги 1

05 Августа 2022 • 17:35 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
06.08 22:00

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не сможет принять участие в матче первого тура Лиги 1 против «Клермона». Об этом сообщает официальный сайт парижской команды.

23-летний футболист испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра. Нападающий занимается по индивидуальной программе. Напомним, что в текущее трансферное окно Мбаппе мог перейти в мадридский «Реал», но игрок решил продлить трудовой договор с «ПСЖ» до 2025 года.

«Клермон» примет на своем поле «ПСЖ» в рамках первого тура чемпионата Франции, матч пройдет завтра, 6 августа, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Клермон Килиан Мбаппе
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КЛЕРМОН ПСЖ
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