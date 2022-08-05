Мбаппе не примет участие в первом туре Лиги 1

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не сможет принять участие в матче первого тура Лиги 1 против «Клермона». Об этом сообщает официальный сайт парижской команды.

23-летний футболист испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра. Нападающий занимается по индивидуальной программе. Напомним, что в текущее трансферное окно Мбаппе мог перейти в мадридский «Реал», но игрок решил продлить трудовой договор с «ПСЖ» до 2025 года.

«Клермон» примет на своем поле «ПСЖ» в рамках первого тура чемпионата Франции, матч пройдет завтра, 6 августа, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.