Экс-игрок сборной Бразилии: «Критики Неймара слишком суровы»

Бывший защитник сборной Бразилии и «Лиона» Крис считает, что его соотечественника слишком часто критикуют.

«Неймар – выдающийся игрок. На поле он делает разницу, забивает голы. Тренерам нужно внимательно изучать его игру и ставить его на удобную позицию, – рассказывает в интервью RMC Sport Крис, ныне тренирующий «Ле Ман». – Он очень важен для сборной Бразилии. Посмотрите, что он сделал для футбола, каков его послужной список – немногие способны на подобное.

Критики Неймара чрезмерно суровы. Его критикуют и в Европе, и в Бразилии, но в сборной он всегда был лидером. Единственное, за что его можно критиковать, – его образ жизни, поведение вне поля. Но давайте сосредоточимся на его игре», – заключил Крис.