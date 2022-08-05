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Экс-игрок сборной Бразилии: «Критики Неймара слишком суровы»

05 Августа 2022 • 00:04 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
06.08 22:00

Бывший защитник сборной Бразилии и «Лиона» Крис считает, что его соотечественника слишком часто критикуют.

«Неймар – выдающийся игрок. На поле он делает разницу, забивает голы. Тренерам нужно внимательно изучать его игру и ставить его на удобную позицию, – рассказывает в интервью RMC Sport Крис, ныне тренирующий «Ле Ман». – Он очень важен для сборной Бразилии. Посмотрите, что он сделал для футбола, каков его послужной список – немногие способны на подобное.

Критики Неймара чрезмерно суровы. Его критикуют и в Европе, и в Бразилии, но в сборной он всегда был лидером. Единственное, за что его можно критиковать, – его образ жизни, поведение вне поля. Но давайте сосредоточимся на его игре», – заключил Крис.

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КЛЕРМОН ПСЖ
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