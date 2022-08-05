Саншеш – о Галтье: «Отличный тренер, я хорошо его знаю»

Новичок «ПСЖ» Ренату Саншеш поделился мыслями о предстоящей работе под началом наставника Кристофа Галтье.

Португальский полузащитник знаком с французским специалистом по «Лиллю» – в 2021 году они вместе выиграли чемпионат Франции.

«Я хорошо знаю Галтье. Это отличный тренер, который помог мне добиться серьёзного прогресса после моего переезда во Францию. С ним я уже выигрывал Лигу 1. Мы хорошо сработались, и я рад снова выступать под его руководством. Тот факт, что мы давно знакомы, значительно упростит процесс моей адаптации», – отметил португалец.

Ренату Саншеш перебрался из «Лилля» в «ПСЖ» в четверг. О назначении Кристофа Галтье было объявлено в начале июля.