Верратти вышел на второе место по количеству игр в составе «ПСЖ»

Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти вышел в стартовом составе своей команды в матче первого тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» разгромил «Клермон». Для Верратти этот матч стал уже 380-м в составе парижского клуба - он выступает в нем с 2013 года.

По этому показателю итальянский полузащитник вышел на второе место в истории парижского клуба сравнявшись с Сильвеном Арманом. А лидирует по количеству игр в футболке «ПСЖ» защитник Жан-Марк Пилорж, на счету которого 435 игр в период с 1975 по 1989 год.

Во втором туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» примет дома «Монпелье», это случится 14 августа.