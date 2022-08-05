«Наполи» продолжает следить за Кейлором Навасом

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас всё ещё может переехать в Италию.

«Наполи» находится на продвинутой стадии переговоров с «Челси» по аренде вратаря Кепы Аррисабалаги, однако, несмотря на это, клуб не упускает из вида другие варианты, доступные на рынке. Согласно заявлениям авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, неаполитанцы продолжают изучать возможность приглашения Кейлора Наваса. Руководство «адзурри» свяжется с «ПСЖ» и окружением костариканца, чтобы узнать о запросах и оценить вероятность потенциальной сделки.

Контракт Кейлора Наваса с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. С нового сезона 35-летний страж ворот, как ожидается, станет дублёром Джанлуиджи Доннаруммы.