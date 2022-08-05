Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» продолжает следить за Кейлором Навасом

05 Августа 2022 • 01:17 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
06.08 22:00

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас всё ещё может переехать в Италию.

«Наполи» находится на продвинутой стадии переговоров с «Челси» по аренде вратаря Кепы Аррисабалаги, однако, несмотря на это, клуб не упускает из вида другие варианты, доступные на рынке. Согласно заявлениям авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, неаполитанцы продолжают изучать возможность приглашения Кейлора Наваса. Руководство «адзурри» свяжется с «ПСЖ» и окружением костариканца, чтобы узнать о запросах и оценить вероятность потенциальной сделки.

Контракт Кейлора Наваса с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. С нового сезона 35-летний страж ворот, как ожидается, станет дублёром Джанлуиджи Доннаруммы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Кейлор Навас Кепа Аррисабалага Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЛЕРМОН ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
01:17 · Италия. Серия А
«Наполи» продолжает следить за Кейлором Навасом
01:00 · Италия. Серия А
Бывший футболист «Ювентуса» даёт советы Аллегри
00:42 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» планирует усилить атаку двумя игроками
04 Августа
23:23 · Италия. Серия А
Агент де Кетеларе рассказал, как переход игрока в «Милан» едва не сорвался
23:11 · Италия. Серия А
Защитник «Ювентуса» предпочитает остаться в Серии А, если клуб укажет ему на выход
22:24 · Италия. Серия А
Аллегри высказался о возможном приходе в «Ювентус» Паредеса
21:55 · Германия. Бундеслига
«Аталанта» подписала нападающего «РБ Лейпцига» официально
21:23 · Италия. Серия А
Аллегри: «Выиграть Серию А в этом сезоне будет ещё труднее»
21:13 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на защитника «Реала»
21:02 · Италия. Серия А
Аллегри: «Состав «Ювентуса» ещё не укомплектован»
19:13 · Германия. Бундеслига
​«Ювентус» договорился с полузащитником сборной Сербии
17:36 · Италия. Серия А
​Сарри: «Я начинал с любителей, а Моуринью – сразу с «Барселоны»
17:14 · Италия. Серия А
Сарри намекнул на проблему, которая у него была в работе с Роналду 1
16:53 · Италия. Серия А
​Кварацхелия: «Мой агент общался с «Наполи» два года»
16:40 · Италия. Серия А
​Арустамян вспомнил, как «Аталанта» не отпустила Миранчука в «Лацио»
Все новости
Рекомендуем