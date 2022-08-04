Центральный полузащитник Ренату Саншеш официально сменил «Лилль» на «Пари Сен-Жермен».

Парижский клуб сообщил о подписании пятилетнего соглашения с португальским футболистом. По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошёлся действующим чемпионам Франции в 15 млн евро. Ренату Саншеш стал четвёртым новичком «ПСЖ» в текущее трансферное окно после Витиньи, Норди Мукиэле и Уго Экитике.

За неполные три года выступлений в составе «Лилля» 24-летний хавбек провёл 90 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счёт шесть забитых мячей и десять результативных передач.