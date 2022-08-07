«ПСЖ» одержал рекордно крупную для себя победу на старте чемпионата

Гегемон французского первенства, «ПСЖ», начал очередной поход за титулом самым убедительным образом - парижане разгромили в гостях «Клермон», отгрузив тому пять безответных мячей. Эта победа стала самой крупной победой для «ПСЖ» в дебюте чемпионата, за все время выступлений клуба в высшей лиге французского футбола.

В прошлом чемпионате «ПСЖ» с трудом обыграл в первом матче «Труа» со счетом 2:1, а два года назад и вовсе начал сезон с двух поражений кряду - сперва от «Ланса», а затем от «Марселя».

Во втором туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» примет дома «Монпелье», это случится 14 августа.