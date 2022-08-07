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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» одержал рекордно крупную для себя победу на старте чемпионата

07 Августа 2022 • 02:11 Комментировать
Клермон
0:5
ПСЖ
окончен

Гегемон французского первенства, «ПСЖ», начал очередной поход за титулом самым убедительным образом - парижане разгромили в гостях «Клермон», отгрузив тому пять безответных мячей. Эта победа стала самой крупной победой для «ПСЖ» в дебюте чемпионата, за все время выступлений клуба в высшей лиге французского футбола.

В прошлом чемпионате «ПСЖ» с трудом обыграл в первом матче «Труа» со счетом 2:1, а два года назад и вовсе начал сезон с двух поражений кряду - сперва от «Ланса», а затем от «Марселя».

Во втором туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» примет дома «Монпелье», это случится 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Клермон
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окончен Клермон 0:5 ПСЖ
07.08  14:00 Тулуза ... Ницца 2.85 3.55 2.50
07.08  16:00 Анже ... Нант 2.33 3.45 3.25
07.08  16:00 Монпелье ... Труа 2.24 3.60 3.25
07.08  16:00 Ланс ... Брест 1.59 4.50 5.60
07.08  16:00 Лилль ... Осер 1.85 3.80 4.50
07.08  18:05 Ренн ... Лорьян 1.35 5.80 8.80
07.08  21:45 Марсель ... Реймс 1.52 4.60 6.60
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