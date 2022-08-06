Неймар, Месси и компания забили «Клермону» 5 мячей

Старт нового сезона во Франции лишний раз показывает, что «ПСЖ» является безусловным фаворитом на внутренней арене. После победы в матче за Суперкубок страны парижане поиздевались над обороной «Клермона» в первом туре Лиги 1. Неймар забил сам и трижды ассистировал партнерам, Лионель Месси оформил дубль, а также помог Неймару открыть счет. Итог этого избиения «Клермона» - 5:0.
Протокол игры
|9'Неймар (0:1)
|26'Хакими Ашраф (0:2)
|39'Маркиньос Маркос (0:3)
|80'Месси Лионель (0:4)
|86'Месси Лионель (0:5)
Диао Мори•Сейду Алиду•Ветеска Матеуш•Ожье Флоран•Борхес Нето•Гоналон Максим 67'85' (Байе Брандон (85') •Гастьен Йоан•Аллевина Джим 38'73' (Доссу Жодель (73') •Сарачевич Мухаммед-Чам73' (Маньен Йоанн (73') •Рашани Эльбасан82' (Хауи Саиф-Эдин (82') •Комнен Андрич
Доннарумма Джанлуиджи•Рамос Серхио67' (Паредес Леандро (67') •Маркиньос Маркос•Кимпембе Преснел•Хакими Ашраф•Мендеш Нуну78' (Бернат Хуан (78') •Верратти Марко82' (Заир-Эмери Уоррен (82') •Витинью II 13'67' (Мукиэле Норди (67') •Сарабия Пабло78' (Экитик Юго (78') •Неймар•Месси Лионель
06 августа. Стадион "Габриэль Монтпье".