Неймар, Месси и компания забили «Клермону» 5 мячей

Старт нового сезона во Франции лишний раз показывает, что «ПСЖ» является безусловным фаворитом на внутренней арене. После победы в матче за Суперкубок страны парижане поиздевались над обороной «Клермона» в первом туре Лиги 1. Неймар забил сам и трижды ассистировал партнерам, Лионель Месси оформил дубль, а также помог Неймару открыть счет. Итог этого избиения «Клермона» - 5:0.