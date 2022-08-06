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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар, Месси и компания забили «Клермону» 5 мячей

06 Августа 2022 • 23:50 Комментировать (1)
Клермон
0:5
ПСЖ
окончен

Старт нового сезона во Франции лишний раз показывает, что «ПСЖ» является безусловным фаворитом на внутренней арене. После победы в матче за Суперкубок страны парижане поиздевались над обороной «Клермона» в первом туре Лиги 1. Неймар забил сам и трижды ассистировал партнерам, Лионель Месси оформил дубль, а также помог Неймару открыть счет. Итог этого избиения «Клермона» - 5:0.

Протокол игры  
Клермон0:5ПСЖ
  9'Неймар (0:1)
  26'Хакими Ашраф (0:2)
  39'Маркиньос Маркос (0:3)
  80'Месси Лионель (0:4)
  86'Месси Лионель (0:5)
Диао МориСейду АлидуВетеска МатеушОжье ФлоранБорхес НетоГоналон Максим  67' 85' (Байе Брандон ( 85') Гастьен ЙоанАллевина Джим  38' 73' (Доссу Жодель ( 73') Сарачевич Мухаммед-Чам 73' (Маньен Йоанн ( 73') Рашани Эльбасан 82' (Хауи Саиф-Эдин ( 82') Комнен Андрич
Запасные: Olivier KamdemДжоко УпаринШадер СофьянМенди АриалБиллонг Жан-Клод
Доннарумма ДжанлуиджиРамос Серхио 67' (Паредес Леандро ( 67') Маркиньос МаркосКимпембе ПреснелХакими АшрафМендеш Нуну 78' (Бернат Хуан ( 78') Верратти Марко 82' (Заир-Эмери Уоррен ( 82') Витинью II  13' 67' (Мукиэле Норди ( 67') Сарабия Пабло 78' (Экитик Юго ( 78') НеймарМесси Лионель
Запасные: Керер ТилоМюинга АрноЭррера АндерИкарди МауроРафинья АлькантараДанилу ПерейраЭбимбе ЭрикДиалло АбдуНавас КейлорКюрзава Левен
06 августа. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Клермон
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окончен Страсбург 1:2 Монако 2.55 3.30 2.80
окончен Клермон 0:5 ПСЖ
07.08  14:00 Тулуза ... Ницца 2.85 3.55 2.50
07.08  16:00 Анже ... Нант 2.33 3.45 3.25
07.08  16:00 Монпелье ... Труа 2.24 3.60 3.25
07.08  16:00 Ланс ... Брест 1.59 4.50 5.60
07.08  16:00 Лилль ... Осер 1.85 3.80 4.50
07.08  18:05 Ренн ... Лорьян 1.35 5.80 8.80
07.08  21:45 Марсель ... Реймс 1.52 4.60 6.60
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Новости
06 Августа
23:50 · Франция. Лига 1
Неймар, Месси и компания забили «Клермону» 5 мячей 1
21:30 · Франция. Лига 1
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