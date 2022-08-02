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Чемпионат Италии. Серия А

Саншеш по-прежнему настроен перейти в «ПСЖ», а не в «Милан», но сделка осложняется одной проблемой

02 Августа 2022 • 22:36 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
06.08 22:00

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш не отказался от намерений перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Согласно недавним сообщениям, «Милан» вновь стал фаворитом в борьбе за португальца, поскольку «ПСЖ» не может удовлетворить требования «Лилля». Несмотря на это, Саншеш рассчитывает примерить футболку парижского гранда, докладывает издание Get French Football News. «Милан» готов оформить полноценный выкуп хавбека, а «ПСЖ» настаивает на аренде с обязательством выкупа – именно это осложняет сделку, так как «Лилль» предпочитает продать игрока прямо сейчас.

Контракт Ренату Саншеша с «Лиллем» истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль ПСЖ Ренату Саншеш Трансферы футбола - лето 2022
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КЛЕРМОН ПСЖ
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