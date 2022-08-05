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В «ПСЖ» передумали продавать вице-капитана команды

05 Августа 2022 • 23:35 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
Через 20 ч. 47 мин.

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе не будет продан этим летом.

В первые недели трансферного окна достоверные источники сообщили о готовности парижского гранда расстаться со своим воспитанником этим летом при поступлении достойных предложений. Интерес к 26-летнему французу проявили «Челси» и «Ювентус», но до конкретики так и не дошло. По информации журналиста Лоика Танзи, отныне в «ПСЖ» не считают Кимпембе игроком, доступным для продажи. Центрбек убедил руководство и тренерский штаб парижан своим настроем и отношением к делу. Футболист продолжит выступать за свой родной клуб.

Преснел Кимпембе провёл более двухсот матчей за «ПСЖ». Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе Трансферы футбола - лето 2022
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