В «ПСЖ» передумали продавать вице-капитана команды

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе не будет продан этим летом.

В первые недели трансферного окна достоверные источники сообщили о готовности парижского гранда расстаться со своим воспитанником этим летом при поступлении достойных предложений. Интерес к 26-летнему французу проявили «Челси» и «Ювентус», но до конкретики так и не дошло. По информации журналиста Лоика Танзи, отныне в «ПСЖ» не считают Кимпембе игроком, доступным для продажи. Центрбек убедил руководство и тренерский штаб парижан своим настроем и отношением к делу. Футболист продолжит выступать за свой родной клуб.

Преснел Кимпембе провёл более двухсот матчей за «ПСЖ». Его контракт рассчитан до лета 2024 года.