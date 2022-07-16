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Чемпионат Франции. Лига 1

Бывший нападающий «Уфы» перебрался во Францию

16 Июля 2022 • 02:44 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
06.08 22:00

Хорватский форвард Комнен Андрич, в прошлом успевший поиграть в составе «Уфы», отныне будет выступать в высшей лиге французского чемпионата. Контракт ему предложил клуб «Клермон», это соглашение сроком на три года с возможностью его продления еще на один год. Другие подробности соглашения, к сожалению, не сообщаются. За «Уфу» 27-летний форвард играл в аренде в сезоне 2020/2021, тогда он забил пять голов в девятнадцати проведенных матчах, а также выдал три голевые передачи. Но аренда закончилась, и Андрич вернулся в загребское «Динамо». Свой первый матч в чемпионате Франции он проведет шестого августа - «Клермон» примет дома «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
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КЛЕРМОН ПСЖ
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