Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум перешёл в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Отмечается, что соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста после окончания арендного соглашения. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» будет платить игроку 40 процентов от заработной платы, а остальную сумму будет выплачивать «Рома».

31-летний полузащитник в минувшем сезоне принял участие в 38 встречах во всех турнирах, забил три мяча и сделал три голевые передачи. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Вейналдума составляет 18 миллионов евро.