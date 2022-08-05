Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» арендовала Вейналдума у «ПСЖ» официально

05 Августа 2022 • 21:20 Комментировать (2)
Клермон
...
ПСЖ
06.08 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум перешёл в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Отмечается, что соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста после окончания арендного соглашения. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» будет платить игроку 40 процентов от заработной платы, а остальную сумму будет выплачивать «Рома».

31-летний полузащитник в минувшем сезоне принял участие в 38 встречах во всех турнирах, забил три мяча и сделал три голевые передачи. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Вейналдума составляет 18 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЛЕРМОН ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
20:45 · Италия. Серия А
«Марсель» объявил о подписании Верету из «Ромы»
20:12 · Англия. Премьер-лига
Лучший игрок Лиги Европы сделал выбор между «Ювентусом» и «Вест Хэмом»
19:48 · Италия. Серия А
«Милан» объявил о продлении контракта со своим воспитанником
19:22 · Италия. Серия А
Пиоли: «Де Кетеларе может вырасти в гранда за два-три года»
18:42 · Италия. Серия А
Пиоли: «В этом году мотивировать команду будет ещё легче»
18:22 · Италия. Серия А
Миленкович решил продлить контракт с «Фиорентиной»
17:05 · Италия. Серия А
Камоцци сообщил, в какой чемпионат нужно перейти Шомуродову
16:12 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили заявил, что у Кокорина нет будущего
15:59 · Германия. Бундеслига
Костич готов сыграть с «Баварией»
15:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» запланировал очередные переговоры по возвращению Мораты
15:11 · Англия. Премьер-лига
​Агент допускает трансфер Влашича в «Торино» эксклюзив
14:55 · Италия. Серия А
​Каррера сравнил Кокорина с Балотелли
14:48 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Торино» может заменить Дюмфриса в «Интере»
13:55 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Аталанты» Манфредини не исключает, что Миранчук в следующем сезоне может заиграть в команде Гасперини эксклюзив
13:10 · Италия. Серия А
«Монца» арендовала защитника «Шахтёра» официально
Все новости
Рекомендуем